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Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
ЗСУ дають відсіч ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 5 жовтня

Триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 жовтня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожих «Шахеди».

За добу ворог завдав п’ять ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли Харківської області; Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк, Олександро-Шультине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано удару по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десятьох артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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