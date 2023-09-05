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У російському Дзержинську горить завод нафтохімічної продукції (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У російському Дзержинську горить завод нафтохімічної продукції (відео)
Очевидці повідомляли, що у бік підприємства поїхали шість пожежних машин
фото скріншот відео

Над заводом піднявся чорний стовп диму

У російському Дзержинську Нижньогородської області спалахнула пожежа на території підприємства «Сибур-Нафтохім». Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, над заводом піднявся чорний стовп диму, його бачили навіть з околиць Нижнього Новгорода.

Очевидці повідомляли, що у бік підприємства поїхали шість пожежних машин.

За початковою інформацією джерела видання, сталося факельне горіння суміші кисню та окису вуглецю у зовнішній технологічній установці. Про це повідомляла і Єдина чергово-диспетчерська служба Дзержинська.

Але пізніше джерело ЗМІ повідомило, що за підсумком виклик виявився хибним. Чорний дим, який так налякав місцевих жителів, був викидом унаслідок згоряння речовин в установці.

У «Сибур-Нафтохім» також заявили, що зупинка виробництва сталася штатно через зовнішній чинник - зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником.

Наразі факельна установка тимчасово переведена в режим інтенсивного горіння.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня близько 23:30 виникла пожежа у складській будівлі на Каширському шосе під Москвою. У складських приміщеннях зберігалися лакофарбові вироби.

Теги: пожежа завод зупинка росія

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