У російському Дзержинську горить завод нафтохімічної продукції (відео)
Над заводом піднявся чорний стовп диму
У російському Дзержинську Нижньогородської області спалахнула пожежа на території підприємства «Сибур-Нафтохім». Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначається, над заводом піднявся чорний стовп диму, його бачили навіть з околиць Нижнього Новгорода.
Очевидці повідомляли, що у бік підприємства поїхали шість пожежних машин.
За початковою інформацією джерела видання, сталося факельне горіння суміші кисню та окису вуглецю у зовнішній технологічній установці. Про це повідомляла і Єдина чергово-диспетчерська служба Дзержинська.
Але пізніше джерело ЗМІ повідомило, що за підсумком виклик виявився хибним. Чорний дим, який так налякав місцевих жителів, був викидом унаслідок згоряння речовин в установці.
У «Сибур-Нафтохім» також заявили, що зупинка виробництва сталася штатно через зовнішній чинник - зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником.
Наразі факельна установка тимчасово переведена в режим інтенсивного горіння.
Раніше повідомлялося, що 3 вересня близько 23:30 виникла пожежа у складській будівлі на Каширському шосе під Москвою. У складських приміщеннях зберігалися лакофарбові вироби.
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