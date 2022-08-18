РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини

Новим гауляйтером окупованої території Харківщини стане російських чиновник із кримінальною історією

Найближчим часом російські окупанти можуть призначати нового «голову уряду» захоплених територій Харківської області. Ним стане Андрій Алексєєнко, нинішній мер Краснодара. Про це у телеграм-каналі повідомив головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Цю інформацію «Кавказ.Реалії» підтвердили також два анонімні джерела

Алексєєнка називають «відомою на Кубані фігурою».

Раніше Алексєєнко опублікував відео з візиту до Харківської області, повідомивши, що Краснодарський край узяв кураторство над регіоном.

У Росії стосовно Алексєєнка зараз ведеться кримінальна справа за звинуваченням у отриманні хабара. Провадження було розпочато у грудні 2021 року.

Після скандалу з кримінальною справою стосовно Алексєєнка ЗМІ та телеграм-канали звернули увагу на його родину. На сторінці у соціальній мережі, ймовірно, сина Алексєєнка Ігоря було виявлено фото з кримінальними підписами.

У травні мер Краснодара Алексєєнко підписав документ про підтримку військкоматів у наборі «добровольців» на війну проти України.

Як відомо, наразі голова окупаційного уряду Харківської області є Віталій Ганчев. 16 липня Ганчев і голова Луганської народної республіки Леонід Пасечник підписали угоду про взаємне співробітництво та оборону, яка свідчить про те, що російська влада в Харківській області ставить умови для довгострокової окупації.