Кулеба закликав світ жорстко відповісти на терористичну атаку Росії в Харкові

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на терористичну атаку загарбників після того, як Росія завдала ракетного удару по гуртожитку у Харкові. Про це очільник МЗС написав у Twitter.

За словами Кулеби, світові лідери мають посилити тиск на Путіна, запровадивши жорсткіші санкції.

«Росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії», - йдеться у повідомленні.

Russians have struck a residential area in Kharkiv killing at least 6 and wounding at least 16 people. Russia keeps slaughtering people in the middle of Europe. The only way to stop Putin is to provide Ukraine with maximum military aid and impose much tougher sanctions on Russia. pic.twitter.com/TIe8h7oDIJ