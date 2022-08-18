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Кулеба закликав світ жорстко відповісти на терористичну атаку Росії в Харкові

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба закликав світ жорстко відповісти на терористичну атаку Росії в Харкові
Кулеба закликає світ до жорстких санцій проти РФ через обстріл Харкова
фото із відкритих джерел

Міністр закордонних справ закликав світ надати Україні максимальну військову підтримку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на терористичну атаку загарбників після того, як Росія завдала ракетного удару по гуртожитку у Харкові. Про це очільник МЗС написав у Twitter.

За словами Кулеби, світові лідери мають посилити тиск на Путіна, запровадивши жорсткіші санкції.

«Росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

Внаслідок обстрілу семеро людей загинули. Ще 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі поранені вже госпіталізовані.

Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху

Додамо, що у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Теги: Харків теракт санкції обстріл Дмитро Кулеба

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