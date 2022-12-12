ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб

Росія втратила в Україні вже 5928 бойових броньованих машин

Українські воїни за добу знищили 24 ворожі танки

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 94 760 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 94760 (+620) осіб ліквідовано;

танків – 2966 (+24) од;

бойових броньованих машин – 5928 (+8) од;

артилерійських систем – 1929 (+1) од;

РСЗВ – 397 (+0) од;

засоби ППО – 211 (+0) од;

літаків – 281 (+0) од;

гелікоптерів – 264 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4);

крилаті ракети – 592 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од;

спеціальна техніка – 169 (+2).

Втрати окупантів станом на ранок 12 грудня Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.