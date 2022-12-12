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ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб
Росія втратила в Україні вже 5928 бойових броньованих машин
фото ілюстративне

Українські воїни за добу знищили 24 ворожі танки

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 94 760 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 94760 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків – 2966 (+24) од;
  • бойових броньованих машин – 5928 (+8) од;
  • артилерійських систем – 1929 (+1) од;
  • РСЗВ – 397 (+0) од;
  • засоби ППО – 211 (+0) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4);
  • крилаті ракети – 592 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од;
  • спеціальна техніка – 169 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 12 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 12 грудня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. 

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Теги: росія війна Україна окупанти ЗСУ

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