Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Внаслідок атаки восьмеро людей отримали поранення, вони у лікарні
Російські загарбники обстріляли з «Ураганів» центральну частину міста Гірник на Донеччині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Окупанти вдарили з РСЗВ «Ураган» по населеному пункту. Російські снаряди влучили по центральній частині міста, в районі продовольчого ринку», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки восьмеро людей отримали поранення. Їх доставлено в лікарню. Медики надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, 7 грудня російські терористи нанесли удар по передмістю Курахового на Донеччині. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро – поранені.
8 грудня російські терористи обстріляли з артилерії приватний сектор Торецька на Донеччині.
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