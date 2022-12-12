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Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Окупанти знову обстріляли населені пункти Донеччини
Кирило Тимошенко / Telegram

Внаслідок атаки восьмеро людей отримали поранення, вони у лікарні

Російські загарбники обстріляли з «Ураганів» центральну частину міста Гірник на Донеччині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Окупанти вдарили з РСЗВ «Ураган» по населеному пункту. Російські снаряди влучили по центральній частині міста, в районі продовольчого ринку», – йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото) фото 1
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото) фото 2

Внаслідок атаки восьмеро людей отримали поранення. Їх доставлено в лікарню. Медики надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 7 грудня російські терористи нанесли удар по передмістю Курахового на Донеччині. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро – поранені.

8 грудня російські терористи обстріляли з артилерії приватний сектор Торецька на Донеччині.

Теги: Донеччина війна росія окупанти Україна

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