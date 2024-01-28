Ракетний удар по Полтавщині: влада повідомила про наслідки (фото)

Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 кв. м

На Полтавщині ліквідовано пожежу на промисловому обʼєкті в у Кременчуцькому районі, яка сталася внаслідок ворожого ракетного удару. Ніхто з людей не постраждав. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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«Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей», – написав глава регіону.

Він нагадав, що пожежа сталася через ворожий удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Ніхто з людей не постраждав.

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Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині. Унаслідок обстрілу поранення отримали три мирні мешканці, серед них – 15-річний хлопець.

Як повідомлялося, в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

До слова, РФ вивела на бойове чергуванні в акваторії Чорного моря два підводні човни з вісьмома ракетами типу «Калібр».

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.