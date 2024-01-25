У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)

На місці працюють правоохоронці

Сьогодні зранку, 25 січня, у Кривому Розі стався вибух. Як виявилося, причиною тому став постріл із гранатомета в багатоповерхівку. Про це повідомляє «Перший Криворізький».

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«25 січня, приблизно о 5:00, в Тернівському районі Кривого Рогу мешканці багатоповерхового будинку прокинулись від вибуху», – пише видання з посиланням на очевидців.

За попередньою інформацією, як зазначають журналісти, невідомий чоловік вистрелив у будинок з ручного протитанкового гранатомета.

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«На той момент у квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року», – йдеться в статті. Люди не постраждали. На місці працюють правоохоронці.

Згодом поліція Дніпропетровської області повідомила, що 25 січня приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир.

Зараз на місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються. Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.

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Також з'явилися фото з місця події.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання. На Криворіжжя ворог спрямував ударний БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали.