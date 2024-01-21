Значно випереджають росіян: генерал Ходжес висловився про українські спецслужби

ГУР шукає способи перехопити ініціативу

Українські спецслужби, зокрема Головне управління розвідки Міноборони на чолі з Кирилом Будановим, значно випереджають своїх російських візаві. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, відставний генерал австралійської армії Мік Раян, який часто коментує війну в Україні, у Твіттері назвав удар по російським нафтогазовим об’єктам в Санкт-Петербурзі «агресивними санкціями» проти російського енергетичного експорту. Він зауважив, що Україна постійно адаптується до стратегічних умов війни, і це вражає.

На цей пост відреагував Бен Ходжес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Генерал-лейтенант Буданов і ГУР настільки далеко попереду російських спецслужб… Ведуть бій з росіянами, шукають способи перехопити ініціативу, поки ЗСУ коригують свої плани та відновлюють свою силу», – написав він.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Постраждалих нібито немає, було проведено евакуацію персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.