ЗСУ попередили про високу ракетну загрозу з моря

Гуменюк пояснила, чому підводні ракети важче виявити нашим військовим

РФ вивела на бойове чергуванні в акваторії Чорного моря два підводні човни з вісьмома ракетами типу «Калібр». Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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«В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу «Калібр») готових до застосування», – зазначила посадовиця.

Керівниця пресцентру пояснила, що підводні ракети важче виявити, тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряних тривог.

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«Нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може пробути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати», – закликала Гуменюк.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, станом на ранок 28 січня у Чорному морі Росія зменшила своє корабельне угруповання. На чергування виведені шість ворожих кораблів, серед яких два ракетоносії загальним залпом до восьми «Калібрів».

Також один ворожий корабель чергує в Азовському морі. У Середземному морі Росія тримає два своїх судна, серед яких є один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до восьми ракет.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.