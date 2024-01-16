Росія заявила про збиття безпілотників над Воронежем
За попередньою інформацією постраждалих немає
У ніч на 16 січня у Воронежі пролунала серія вибухів. Воронезький губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські засоби. ППО відбили «атаку українських безпілотних літальних апаратів» у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром. Про це Гусєв повідомив у своєму телеграм-каналі.
«В одному багатоквартирному будинку ліквідовано спалах на балконі. Ще у двох та кількох приватних будинках вибиті вікна», – написав губернатор.
Гусєв додав, що за попередньою інформацією постраждалих немає.
Міноборони РФ повідомляє, що ППО збило три українські безпілотники.
Як повідомлялося, у ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів.
Повідомляється, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.
Місцеві жителі повідомляли, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.
Коментарі — 0