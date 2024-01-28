Ситуація в регіонах: ракетна атака на Полтавщину і загиблі на Херсонщині

За добу від ворожих обстрілів загинули дві людини, ще десятеро – поранені

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Полтавщина

Учора ввечері ворог атакував Полтавщину ракетами. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучені всі відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (42 вибухи). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Уночі росіяни здійснили iscnm обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 24 вибухи з міномету, артилерії, гармати та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади. Хотінська громада: ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата та сестру). Їх будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні. Середино-Будська громада: обстрілом з мінометів пошкоджено господарчу споруду та приватний житловий будинок (дах, вікна, фасад будинку). Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 130 ударів по 24 населених пунктах області. Росіяни здійснили 33 БпЛА-атаки по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Білогір'ю, Малинівці, Чарівному, Полтавці, Роботиному та П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Кам'янське. 95 артударів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Левадного, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

12 дронів-камікадзе протягом вчорашнього дня спрямував агресор на Нікопольщину; надвечір вдарив артилерією. Цілив по райцентру та селам Марганецької громади. Постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкоджені шість приватних будинків, п’ять господарських споруд, автомобілі, лінію електропередач. Пізно ввечері сили ППО збили ворожий шахед над Новомосковським районом. Також ввечері загарбники тричі обстріляли Нікопольщину. Випустили понад десяток снарядів на райцентр та Марганецьку громаду. Минулося без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Вчора вдень окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок. Також вчора ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару по с. Подоли Куп'янського району постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували. Внаслідок удару по м. Куп'янськ пошкоджено цвинтар. Луганщина: окупанти намагалися тиснути поблизу Стельмахівки та Білогорівки, але не досягли успіху. За минулу добу від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Кармазинівка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 122 обстріли (526 снарядів).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, смт Очеретине, с. Сокіл, Мирноград Пошкоджено 18 багатоквартирних житлових будинків, будівля керамічного цеху, газопровід, дитячий садок, школа, дев’ять цивільних автомобілів, будівля котельні. На Донеччині за добу: троє поранених.

Миколаївщина

Учора протягом дня ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора під ворожим артилерійським обстрілом було м. Очаків Очаківської громади. Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирний будинок та гараж на території приватного домовлодіння. Крім того, на території одного з підприємств пошкоджено електричні щитові та адмінбудівлю. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 102 обстріли (451 снаряд), з них по м. Херсон – вісім артилерійських обстрілів (38 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області; вежу мобільного зв‘язку та радіовежу у Бериславському районі. Вчора зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув 60-річний чоловік. Ще одна людина загинула, дві дістали поранення.

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.