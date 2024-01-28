Атака на Полтавщину: влада показала наслідки (фото)

Для удару ворог застосував дві балістичні ракети

Жертв та постраждалих унаслідок удару немає

Увечері 27 січня Росія завдала удару по Полтавській області. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, показавши фото наслідків.

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Російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі. На місці влучання виникла сильна пожежа.

фото: Філіп Пронін/Telegram

Попередньо для удару ворог застосував дві балістичні ракети.

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Як повідомив Пронін, на щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Києві та низці областей на Півдні у суботу, 27 січня, оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:59. У Харкові та Полтаві було чутно звуки вибухів.

Як повідомлялося, ворог атакував Полтавщину ракетами, в області працювала ППО.

Також, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Попередньо, внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА. Повідомлялося, що уражень зазнав один із об'єктів інфраструктури.