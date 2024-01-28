Окупанти вдарили ракетами по Донеччині: серед поранених є дитина (фото)

У власних домівках травми отримали три людини

У ніч проти 28 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині. Унаслідок обстрілу поранення отримали три мирні мешканці, серед них – 15-річний хлопець. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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За даними відомства, росіяни здійснили ракетний обстріл житлового масиву Мирнограда о 01:30.

Наслідки ракетного удару по Мирнограду фото: Донецька обласна прокуратура

У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Усім постраждалим оперативно надано невідкладну медичну допомогу.

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Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також дев'ять автівок.

Наслідки ракетного удару по Мирнограду фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

До слова, РФ вивела на бойове чергуванні в акваторії Чорного моря два підводні човни з вісьмома ракетами типу «Калібр».

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.