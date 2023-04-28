Ракетний удар по Умані. Фото та відео з місця влучання

Наслідки ракетної атаки по Умані, 28 квітня 2023 року

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці загинуло 10 людей

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 10:00 внаслідок атаки окупантів загинули вже десятеро людей, дев'ятеро осіб поранено. Cеред жертв є двоє дітей. Кореспондент «Главкома» зібрав фото та відео з місця події.

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Наслідки ракетної атаки по Умані, 28 квітня 2023 року фото: glavcom.ua

Внаслідок ракетної атаки постраждав перший підʼїзд у будинку. Там, попередньо, було зареєстровано 110 людей. З 46 квартир 27 повністю знищені.

Також внаслідок атаки росіян у місті було пошкоджено приблизно 10 багатоквартирних будинків. Зараз правоохоронці з рятувальниками відвідують квартири, щоб перевірити, чи люди в безпеці. Крім того, пошкоджені понад 10 автівок.

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Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

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РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».