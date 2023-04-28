Трагедія в Умані: серед загиблих двоє дітей

Ракетний удар по Умані, 28 квітня 2023 року

Внаслідок ракетної атаки вже загинули десятеро людей

Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

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Внаслідок ракетної атаки постраждав перший підʼїзд у будинку. Там, попередньо, було зареєстровано 110 людей. З 46 квартир 27 повністю знищені.

Також внаслідок атаки росіян у місті було пошкоджено приблизно 10 багатоквартирних будинків. Зараз правоохоронці з рятувальниками відвідують квартири, щоб перевірити, чи люди в безпеці. Крім того, пошкоджені понад 10 автівок.

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Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 10:00 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже десятеро людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

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У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».