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«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Мешканка будинку, в який потрапила російська ракета, зняла наслідки вибуху
фото мвс України

Російські загарбники вранці 28 квітня влучили ракетою по житловому будинку в Умані

Мешканка будинку, в який потрапила російська ракета, зняла наслідки вибуху.

На кадрах видно вибиті вікна у дитячій спальні, пошкоджені меблі та сліди крові на підлозі.

Російські загарбники вранці 28 квітня влучили ракетою по житловому будинку в Умані Черкаської області, його мешканка показала наслідки прильоту. Відео з'явилося у соцмережах.

«Ракета потрапила в наш будинок. Ми усі в крові, вікна вибило. Тут спали діти, добре, що вони всі живі. Немає ні вікон, нічого, я так злякалася. Ніколи не думала, що таке може бути. С**ки я вас ненавиджу», – каже постраждала і показує відео руйнувань.

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Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про влучання ракети у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи.

Теги: Умань квартира ракета

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