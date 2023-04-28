«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)

Російські загарбники вранці 28 квітня влучили ракетою по житловому будинку в Умані

Мешканка будинку, в який потрапила російська ракета, зняла наслідки вибуху.

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На кадрах видно вибиті вікна у дитячій спальні, пошкоджені меблі та сліди крові на підлозі.

Російські загарбники вранці 28 квітня влучили ракетою по житловому будинку в Умані Черкаської області, його мешканка показала наслідки прильоту. Відео з'явилося у соцмережах.

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«Ракета потрапила в наш будинок. Ми усі в крові, вікна вибило. Тут спали діти, добре, що вони всі живі. Немає ні вікон, нічого, я так злякалася. Ніколи не думала, що таке може бути. С**ки я вас ненавиджу», – каже постраждала і показує відео руйнувань.

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Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про влучання ракети у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

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По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи.