Ракетний удар по Дніпру: влада показала фото жахливих наслідків

У результаті ракетних ударів у Дніпрі є руйнування та виникли пожежі

У Дніпрі зруйновано приватний будинок, будівлю приватного підприємства та будівельну базу

На світанку 28 квітня російські окупанти вчинили масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування «Схід» збили сім крилатих ракет. Але є негативні наслідки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно», – розповів він.

Крім того, уламки ракет зруйнували будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили.

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«І досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв. метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати», – повідомив Лисак. Тут постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу.

Лисак додав, що не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

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