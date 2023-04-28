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Ракетний удар по Дніпру: влада показала фото жахливих наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: влада показала фото жахливих наслідків
У результаті ракетних ударів у Дніпрі є руйнування та виникли пожежі
фото: Сергій Лисак/Facebook

У Дніпрі зруйновано приватний будинок, будівлю приватного підприємства та будівельну базу

На світанку 28 квітня російські окупанти вчинили масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування «Схід» збили сім крилатих ракет. Але є негативні наслідки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно», – розповів він.

Крім того, уламки ракет зруйнували будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили.

«І досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв. метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати», – повідомив Лисак. Тут постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу.

Лисак додав, що не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Росія завдала ракетного удару по Україні. Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. За останніми даними, російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім – травмовані

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два дрони.

За попередніми даними, російські окупанти випустили по Україні 23 ракети, 21 з них знищили Сили оборони.

Теги: ракета окупанти війна Дніпро

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