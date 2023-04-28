Ракетний удар по Умані: вже відомо про шістьох загиблих
Дев’ятеро людей перебувають в лікарні
Станом на 9:02 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже шестеро людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.
«На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів. Ще дев'ятеро – в лікарні», – йдеться в повідомленні.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про 17 постраждалих.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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