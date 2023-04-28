Ракетний удар по Умані: вже відомо про шістьох загиблих

Дев’ятеро людей перебувають в лікарні

Станом на 9:02 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже шестеро людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

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«На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів. Ще дев'ятеро – в лікарні», – йдеться в повідомленні.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про 17 постраждалих.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

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У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».