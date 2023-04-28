Російська ракета вбила дитину в Умані (фото)

Внаслідок ракетної атаки загинуло семеро людей

У будинку в Умані, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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У під'їзді проживало 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищено.

Розбір завалів може зайняти одну добу.

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На даний момент відомо про сімох загиблих – шестеро дістали з-під завалів, одна помер у лікарні.

Серед жертв є дитина. Їй було 3-4 роки. Про це повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

В Умані оголошено триденну жалобу.