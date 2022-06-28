Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв збільшилась

У ТРЦ «Амстор» загинули понад 20 людей

Унаслідок ракетного удару окупантів по ТРЦ у Кременчуці наразі вже є 20 загиблих та 59 поранених. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

«Вже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Крім того, є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в торговому центрі», – сказав він.

Тимошенко додав, що сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні продовжують витягувати з-під завалів людей.