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    Події в Україні

    Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв збільшилась

    Відомо про 59 поранених внаслідок атаки - Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв збільшилась
    Відомо про 59 поранених внаслідок атаки
    фото: ДСНС

    У ТРЦ «Амстор» загинули понад 20 людей

    Унаслідок ракетного удару окупантів по ТРЦ у Кременчуці наразі вже є 20 загиблих та 59 поранених. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

    «Вже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Крім того, є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в торговому центрі», – сказав він.

    Тимошенко додав, що сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні продовжують витягувати з-під завалів людей.

    Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр,

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Полтавщина ракета Кирило Тимошенко окупація Кременчук #stoprussia
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    Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв збільшилась