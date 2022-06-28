Обстріл ТРЦ у Кременчуку може розслідувати Гаага, – Венедіктова

Біснес, який не зупинив роботу під час повітряної тривоги, відповідатиме

Справу про атаку росіян по ТЦ «Амстор» у Кременчуку, важливо задокументувати за стандартами міжнародного гуманітарного права, адже цей злочин можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону.

«Приїхали (міжнародні, – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас війна вісім років. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде справою, яка буде розглядатися у Гаазі», – сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що у цій справі важливо звертати увагу на два аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили халатність чи службову недбалість. Ймовірно вона мала на увазі бізнес, який не зупинив роботу ТЦ під час повітряної тривоги.