Обстріл ТРЦ у Кременчуку може розслідувати Гаага, – Венедіктова
Біснес, який не зупинив роботу під час повітряної тривоги, відповідатиме
Справу про атаку росіян по ТЦ «Амстор» у Кременчуку, важливо задокументувати за стандартами міжнародного гуманітарного права, адже цей злочин можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону.
«Приїхали (міжнародні, – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас війна вісім років. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде справою, яка буде розглядатися у Гаазі», – сказала генпрокурор.
Венедіктова зазначила, що у цій справі важливо звертати увагу на два аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили халатність чи службову недбалість. Ймовірно вона мала на увазі бізнес, який не зупинив роботу ТЦ під час повітряної тривоги.
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