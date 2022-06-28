Ракетний удар по Кременчуку: 36 людей вважаються зниклими безвісти
Рятувальники продовжують розбір завалів
Після пожежі у ТЦ «Амстор» 36 людей вважаються зниклими безвісти. Триває розбір завалів. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Розбір завалів ТРЦ «Амстор» у Кремечуці триває. Всю ніч на руїнах працювали понад тисячу людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Я вдячний всім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук, та тим, хто допомагає», – йдеться в повідомленні.
Лунін зазначив, що станом на зараз вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти.
«Продовжуємо пошуки. Постраждалим надається вся необхідна допомога», – додав голова ОВА.
Речниця обласного управління ДСНС Світлана Рибалко повідомила, що фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій станом на 6 ранку 28 червня розчистили від завалів 50% території торговельного центру у Кременчуку. Загалом територія ТЦ сягає 10 тисяч квадратних метрів.
Зараз на місці працюють рятувальники, «швидка», військові, комунальна служба міста – загалом до тисячі фахівців.
Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про 18 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані.
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