Ракетний удар по Кременчуку: 36 людей вважаються зниклими безвісти

Вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару по ТРЦ

Рятувальники продовжують розбір завалів

Після пожежі у ТЦ «Амстор» 36 людей вважаються зниклими безвісти. Триває розбір завалів. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Розбір завалів ТРЦ «Амстор» у Кремечуці триває. Всю ніч на руїнах працювали понад тисячу людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Я вдячний всім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук, та тим, хто допомагає», – йдеться в повідомленні.

Лунін зазначив, що станом на зараз вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти.

«Продовжуємо пошуки. Постраждалим надається вся необхідна допомога», – додав голова ОВА.

Речниця обласного управління ДСНС Світлана Рибалко повідомила, що фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій станом на 6 ранку 28 червня розчистили від завалів 50% території торговельного центру у Кременчуку. Загалом територія ТЦ сягає 10 тисяч квадратних метрів.

Зараз на місці працюють рятувальники, «швидка», військові, комунальна служба міста – загалом до тисячі фахівців.