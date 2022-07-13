Ракетний удар по Запоріжжю: зросла кількість постраждалих

Ракети влучили в одне із промислових підприємств

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю кількість поранених зросла до 14 людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«13 липня військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Запоріжжю стало відомо про семеро поранених. Підприємство, куди влучили рашисти, зазнало значних руйнувань. Є ймовірність, що під завалами можуть бути люди. Нагадаємо, 13 липня в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Сьогодні по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.