Країни «Рамштайну» виділили Україні $65 млрд оборонної підтримки

Ллойд Остін наголосив, що найважливіша допомога зараз – наземні системи ППО, які захищають українське небо

Країни-учасниці формату «Рамштайн» загалом виділили близько $65 мільярдів військової допомоги Україні з метою посилення бойових можливостей ЗСУ в реальному часі, а також у довгостроковій перспективі. Про це заявив у четвер міністр оборони США Ллойд Остін під час вступної промови на 12-й зустрічі у форматі «Рамштайн».

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«Загалом Контактна група виділила близько $65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше», – зауважив глава Пентагону.

Він зазначив, що після останньої зустрічі в Рамштайні минулого місяця країни-учасниці оголосили про суттєві внески. Зокрема, Сполучені Штати виділили додаткові $1,8 млрд. Останній американський пакет на $385 млн включав боєприпаси для HIMARS, снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, а також важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. У межах ініціативи USAI США профінансували закупівлю додаткових систем ППО для України, у тому числі пускових установок та радарів, які нададуть інші країни Контактної групи.

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«Ми зосереджені на внесках, які реально змінюють ситуацію в реальному часі. Проте Сполучені Штати також віддані довгостроковій підтримці України, як і країни, що зібралися тут сьогодні», – підкреслив Остін.

У цьому зв’язку він нагадав, що Німеччина нещодавно оголосила про надання Україні додаткових танків Leopard, боєприпасів та бойових дронів на суму близько $3 мільярдів. За його словами, «це відображає прагнення Німеччини задовольнити короткострокові потреби України, а також інвестування ФРН у перспективу».

Крім того, Остін відзначив зусилля Данії, яка виділила Україні засоби ППО, машини для розмінування, мобільні мости та евакуаційні машини, а також внесок Франції, яка надає додаткові легкі танки й бронетехніку.

«Ми підготували дев’ять моторизованих та механізованих бригад і продовжуємо проводити колективну підготовку українських бойових підрозділів», – зауважив міністр оборони США.

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За його словами, все це відповідає першочерговим потребам українських сил та відображає міцну рішучість країн, що входять до Контактної групи.

Нагадаємо, сьогодні відбувається 12 зустріч в рамках «Консультативної групи з питань оборони України» (Рамштайн). За даними Пентагону, засідання буде присвячено підтримці здатності України «до маневру бронетехнікою» і «зміцненню системи ППО України проти безперервних жорстоких атак з боку Росії».