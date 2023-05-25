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Країни-учасниці «Рамштайну» домовилися щодо навчання українських пілотів на F-16

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Країни-учасниці «Рамштайну» домовилися щодо навчання українських пілотів на F-16
Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже найближчим часом

Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16. Про це 25 травня заявив глава Пентагону Ллойд Остін після 12-го засідання у форматі «Рамштайн».

«Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з надання тренування на F-16 для українських сил. У найближчі тижні мої данський та нідерландський колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити рамку навчань», – повідомив Остін.

Він додав, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. 

«Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається більше країн», – підкреслив міністр оборони США.

Раніше Остін висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями.

До слова, Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться наземна базова підготовка українських військових на винищувачах F-16. За даними Foreign Policy, Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу. Президент США Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Нагадаємо, триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. 

Теги: військові навчання Данія Нідерланди винищувач

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