«Рамштайн-12»: глава Пентагону озвучив головні потреби України

Ллойд Остін зазначив, що Україні необхідно зміцнити систему ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін озвучив тему зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться сьогодні, 25 травня. Він повідомив, що буде обговорюватися передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони.

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За словами глави оборонного відомства США, на зустрічі будуть обговорюватися поточні потреби Сил оборони України, а саме зміцнення системи ППО –постачання радарів, амуніції, ППО і артилерійських снарядів 155 мм.

«Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати», – заявив Остін на відкритті онлайн-засідання Контактної групи країн-союзників України.

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За словами Остіна, Росія не зможе контролювати повітряний простір України. При цьому він нагадав, що союзники навчають українців на своїх полігонах і техніці.

«Ми будемо працювати на перспективу, щоб Україна могла дати відсіч будь-якій атаці», – підсумував глава Міноборони США.

Зазначимо, що Україна з союзниками регулярно проводить зустрічі у форматі «Рамштайн», в ході яких обговорюється військова допомога. Нова зустріч запланований на сьогодні, 25 травня. Варто відзначити, що за підсумками попереднього «Рамштайна» міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в найближчий місяць стартує навчання українських військових на танках M1 Abrams.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, які питання будуть у центрі уваги під час зустрічі.