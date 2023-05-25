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«Рамштайн-12»: глава Пентагону озвучив головні потреби України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Рамштайн-12»: глава Пентагону озвучив головні потреби України
На зустрічі будуть обговорюватися поточні потреби Сил оборони України
фото: Reuters

Ллойд Остін зазначив, що Україні необхідно зміцнити систему ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін озвучив тему зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться сьогодні, 25 травня. Він повідомив, що буде обговорюватися передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони.

За словами глави оборонного відомства США, на зустрічі будуть обговорюватися поточні потреби Сил оборони України, а саме зміцнення системи ППО –постачання радарів, амуніції, ППО і артилерійських снарядів 155 мм.

«Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати», – заявив Остін на відкритті онлайн-засідання Контактної групи країн-союзників України.

За словами Остіна, Росія не зможе контролювати повітряний простір України. При цьому він нагадав, що союзники навчають українців на своїх полігонах і техніці.

«Ми будемо працювати на перспективу, щоб Україна могла дати відсіч будь-якій атаці», – підсумував глава Міноборони США.

Зазначимо, що Україна з союзниками регулярно проводить зустрічі у форматі «Рамштайн», в ході яких обговорюється військова допомога. Нова зустріч запланований на сьогодні, 25 травня. Варто відзначити, що за підсумками попереднього «Рамштайна» міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в найближчий місяць стартує навчання українських військових на танках M1 Abrams.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, які питання будуть у центрі уваги під час зустрічі.

Теги: США війна системи ППО

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