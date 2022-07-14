Окупанти збільшили кількість кораблів з «Калібрами» в Чорному морі

Наразі в морі три ракетних кораблі та два підводних човни РФ

Російські окупанти вчергове провели переформування свого флоту в Чорному морі біля українських берегів. Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 «Калібри», – йдеться у повідомленні.

Додатково присутні 2 великих десантних кораблі.

Нагадаємо, окупанти продовжують здійснювати контроль морських комунікацій шістьма кораблями та катерами в Азовському морі.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 25 суден, з них дев'ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 20 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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