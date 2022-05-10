Історичний центр Маріуполя перетворився в руїни: моторошні кадри (відео)

Місцеві жителі на відео розповідають, що окупанти цілеспрямовано знищували місто

У мережі показали, на що російські окупанти перетворили історичний центр Маріуполя. Зараз замість міських кварталів там справжні руїни. Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

«Божевільні російські виродки, які так люблять волати про «нашу історію», яку не можна переписувати і забувати, самі ж цю історію і знищили. Старого Маріуполя більше немає. Його розбомбила російська авіація і рознесли російські танки», – написав він.

Місцеві жителі на відео розповідають, що окупанти цілеспрямовано знищували місто.

«Будинки дивовижні, споруди 19-го століття, це сама історія нашого Маріуполя. Ця історія перетворилася на руїни. Мама побачила крізь пожежу два танки, які просто стріляли по домівках...», – розповіла на відео.

За інформацією голови ОВА, у самому Маріуполі наразі перебуває до 100 тис. мешканців, і не всі вони бажають виїжджати.

«У Маріуполі до 100 тис. жителів ще лишається, це в цілому. І доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати», – зазначив він.

Також напередодні стало відомо, що окупанти готують хімічну атаку на «Азовсталі» – місцевий депутат.

Як відомо, окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН (відео).