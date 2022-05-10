  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Історичний центр Маріуполя перетворився в руїни: моторошні кадри (відео)

    Історичний центр Маріуполя перетворився в руїни: моторошні кадри (відео)
    фото з відкритих джерел

    Місцеві жителі на відео розповідають, що окупанти цілеспрямовано знищували місто

    У мережі показали, на що російські окупанти перетворили історичний центр Маріуполя. Зараз замість міських кварталів там справжні руїни. Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

    «Божевільні російські виродки, які так люблять волати про «нашу історію», яку не можна переписувати і забувати, самі ж цю історію і знищили. Старого Маріуполя більше немає. Його розбомбила російська авіація і рознесли російські танки», – написав він.

    Місцеві жителі на відео розповідають, що окупанти цілеспрямовано знищували місто.

    «Будинки дивовижні, споруди 19-го століття, це сама історія нашого Маріуполя. Ця історія перетворилася на руїни. Мама побачила крізь пожежу два танки, які просто стріляли по домівках...», – розповіла на відео.

    За інформацією голови ОВА, у самому Маріуполі наразі перебуває до 100 тис. мешканців, і не всі вони бажають виїжджати.

    «У Маріуполі до 100 тис. жителів ще лишається, це в цілому. І доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати», – зазначив він.

    Також напередодні стало відомо, що окупанти готують хімічну атаку на «Азовсталі» – місцевий депутат.

    Як відомо, окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН (відео).

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Історичний центр Маріуполя перетворився в руїни: моторошні кадри (відео)