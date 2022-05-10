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    Черговий злочин рашистів: в Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей

    Російські окупанти знищують Ізюм на Харківщині - Черговий злочин рашистів: в Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей
    Російські окупанти знищують Ізюм на Харківщині
    фото: заступник голови Ізюмської міськради Володимир Мацокін

    Рашисти зруйнували житловий будинок ще на початку березня й залишили людей під завалами

    У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Про це заявив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

    «Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!», – заявив він.

    На початку квітня Ізюм опинився під російською окупацією. росіяни використовують місто як плацдарм для подальших спроб наступу, зокрема на Донецьку область. В Ізюм навіть приїздив начальник генерального штабу РФ Валерій Герасимов, щоб керувати звідти російським вторгненням. 1 травня в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Була підтверджена велика кількість загиблих серед найвищого офіцерського складу окупантів.

    У Генштабі ЗСУ регулярно повідомляють, що російські війська намагаються просуватись на Ізюмському напрямку, але українські військові відкидають їх.

    Днями військові Збройних сил України показали життя сіл навколо окупованого Ізюма, що на Харківщині, які російські окупанти намагаються захопити. Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини.

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    Теги: росія окупанти війна вбивство Харківщина Україна будинок окупація #stoprussia
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    Черговий злочин рашистів: в Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей