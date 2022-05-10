На «Азовсталі» ще лишилися цивільні – очільник області

Понад сотня людей досі на заводі

На території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі ховається понад сотня цивільних осіб. Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«На «Азовсталі» понад сотня цивільних точно лишилася. Зможемо точніше звітувати, коли людей евакуюють», – сказав Кириленко.

За інформацією голови ОВА, у самому Маріуполі наразі перебуває до 100 тис. мешканців, і не всі вони бажають виїжджати.

«У Маріуполі до 100 тис. жителів ще лишається, це в цілому. І доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати», – зазначив він.

Також напередодні стало відомо, що окупанти готують хімічну атаку на «Азовсталі» – місцевий депутат.

Як відомо, окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН (відео).

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