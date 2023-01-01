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Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі
У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти

Минулої доби, 31 грудня, російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі фото 1

«У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було», – ідеться у повідомленні.

Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі фото 2

Очільник регіону нагадує, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі фото 3

«На лінії зіткнення Сили оборони України ведуть бої з ворогом, щоденно завдаючи окупантам нових втрат. Україна переможе!», – резюмує Синєгубов.

Нагадаємо, російські військові вчора, 31 грудня, обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Також після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі. 

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Теги: пожежа окупанти обстріл Миколаїв військові розмінування Україна Telegram місто Олег Синєгубов Віталій Кім

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