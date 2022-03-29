Рашисти накопичили на кордоні з Україною більше техніки, ніж було на початку вторгнення

Наразі ворог відводить війська на перегрупування

Росія продовжує накопичувати війська під українським кордоном. Про це заявив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі «24 каналу».

«Про її стан і боєздатність важко щось сказати. Але кількість техніки величезна – більше, ніж було станом на 24 лютого», – сказав Макарук.

Росія вже визнала нестачу льотного складу і літаків, додав він.

«28 березня турецька розвідка повідомила, що чотири літаки Су-30, які були у підпорядкуванні Вірменії, разом з екіпажем були передані російській стороні. Якщо інформація правдива, то це може говорити про те, що Вірменія вступила у війну проти України. Аналогічна ситуація і в Білорусі», – пояснив експерт.

Наразі ворог відводить війська на перегрупування: «Це роблять, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або дивізії».

Перед початком вторгнення Росія зосередила біля українських кордонів, в тому числі й на території Білорусі, близько 200 тис. військ. За розвідданими, протягом повномасштабної війни РФ ввела 100% бойового складу.

Через великі втрати і провал у захопленні Києва росіяни зосередилися на окупації східних регіонів, включно зі спробами оточити ЗСУ, та бомбардуваннях українських міст.

Збройні сили України вже знищили понад 16 тис. військових РФ за місяць активних бойових дій.

Нагадаємо, РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії.

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