Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)

Внаслідок обстрілів на Донеччині зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків

Знищено поле з пшеницею

Окупанти протягом минулої доби накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Усі удари було спрямовано по оселях громадян і цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«По три ворожих нальоти зазнали Авдіївка та Бахмут, де росіяни знову поцілили в школу. «Гаряче» було й у Красногорівці, Мар'їнці, Торецьку, Соледарі, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти обстріляли населення авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ «Град». Є жертви. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Знищено поле з пшеницею.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.