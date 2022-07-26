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  4. Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)

    Внаслідок обстрілів на Донеччині зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків - Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Внаслідок обстрілів на Донеччині зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків
    фото: Нацполіція

    Знищено поле з пшеницею

    Окупанти протягом минулої доби накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Усі удари було спрямовано по оселях громадян і цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «По три ворожих нальоти зазнали Авдіївка та Бахмут, де росіяни знову поцілили в школу. «Гаряче» було й у Красногорівці, Мар'їнці, Торецьку, Соледарі, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що рашисти обстріляли населення авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ «Град». Є жертви. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Знищено поле з пшеницею.

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    фото: Нацполіція

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Авдіївка Україна населення окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)