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    Нічний феєрверк: окупанти на Донеччині випустили в небо освітлювальні боєприпаси (відео)

    Окупанти випустили в небо освітлювальні боєприпаси - Нічний феєрверк: окупанти на Донеччині випустили в небо освітлювальні боєприпаси (відео)
    Окупанти випустили в небо освітлювальні боєприпаси
    фото: Telegram Типовий Донецьк

    Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди

    Російські окупанти вночі, 24 липня, влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк - в небо запустили освітлювальні боєприпаси. Відповідні відео опублікували місцеві Telegram-канали.

    Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди та не на жарт перелякалися.

    "Страшенно гарно. На відео окупований Донецьк. Окупанти випускають освітлювальні боєприпаси у повітря. Деякі тупорилі російські "воєнкори" кричать про запальні боєприпаси над Донецьком", – пише Telegram-канал "Всевидящее ОКО".

    Нагадаємо, зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

    Також 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Разом з тим у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нічний феєрверк: окупанти на Донеччині випустили в небо освітлювальні боєприпаси (відео)