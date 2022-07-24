Нічний феєрверк: окупанти на Донеччині випустили в небо освітлювальні боєприпаси (відео)

Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди

Російські окупанти вночі, 24 липня, влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк - в небо запустили освітлювальні боєприпаси. Відповідні відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди та не на жарт перелякалися.

"Страшенно гарно. На відео окупований Донецьк. Окупанти випускають освітлювальні боєприпаси у повітря. Деякі тупорилі російські "воєнкори" кричать про запальні боєприпаси над Донецьком", – пише Telegram-канал "Всевидящее ОКО".

Нагадаємо, зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

Також 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Разом з тим у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області