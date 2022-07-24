Нічний феєрверк: окупанти на Донеччині випустили в небо освітлювальні боєприпаси (відео)
Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди
Російські окупанти вночі, 24 липня, влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк - в небо запустили освітлювальні боєприпаси. Відповідні відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди та не на жарт перелякалися.
"Страшенно гарно. На відео окупований Донецьк. Окупанти випускають освітлювальні боєприпаси у повітря. Деякі тупорилі російські "воєнкори" кричать про запальні боєприпаси над Донецьком", – пише Telegram-канал "Всевидящее ОКО".
Нагадаємо, зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.
Також 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.
Разом з тим у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області