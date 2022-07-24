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    Події в Україні

    Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)

    Рашисти продовжують руйнувати Україну - Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)
    Рашисти продовжують руйнувати Україну
    фото: Telegram-канал Павла Кириленка

    Через ворожі обстріли 24 липня вранці були знищені школи у Костянтинівці й Бахмуті

    Російські війська знищили дві школи у Донецькій області. Також внаслідок обстрілів руйнувань зазнав дитячий садок. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

    Через обстріли 24 липня вранці були знищені школи у Костянтинівці й Бахмуті. У Новодмитрівці пошкоджений дитсадок. Крім того, близько 05:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок.

    «Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки – пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти», – зазначив Кириленко.

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    Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)
    Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)
    Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)
    Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)

    Інформації про постраждалих немає.

    Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 липня влаштували жителям окупованого Донецька нічний феєрверк – в небо запустили освітлювальні боєприпаси. Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди та не на жарт перелякалися

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    Теги: росія окупанти війна Україна боєприпаси будинок дитячий садок Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)