Рашисти на Донеччині «денацифікували» ще дві школи й дитсадок (фото)

Через ворожі обстріли 24 липня вранці були знищені школи у Костянтинівці й Бахмуті

Російські війська знищили дві школи у Донецькій області. Також внаслідок обстрілів руйнувань зазнав дитячий садок. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Через обстріли 24 липня вранці були знищені школи у Костянтинівці й Бахмуті. У Новодмитрівці пошкоджений дитсадок. Крім того, близько 05:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок.

«Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки – пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти», – зазначив Кириленко.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 липня влаштували жителям окупованого Донецька нічний феєрверк – в небо запустили освітлювальні боєприпаси. Місцеві жителі сприйняли їх за запалювальні снаряди та не на жарт перелякалися