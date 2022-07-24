На Донеччині низка населених пунктів залишилися без водопостачання

Коли відновиться подача води наразі не відомо

На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у Telegram.

«Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!», – йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, низка населених пунктів тепер залишилася без водопостачання. Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт.

Проте точної дати закінчення робіт Требушкін не назвав.

Нагадаємо, 17 липня росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне.

Окупанти били ракетами НУРС, 9Н723 «Іскадер-М», реактивними системами залпового вогню «Ураган», «Смерч», артилерією.

Також напередодні, 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору міста Покровськ Донецької області.

Росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях балістичною ракетою Іскандер -М. Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків.

Зауважимо, триває сто п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.