Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута (відео)

Рашисти накрили Бахмут з реактивної артилерії

В ніч проти 13 липня 2022 року російські окупанти почали обстрілювати житлові масиви Бахмута. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, росіяни у відповідь на атаки по складах удари по житлових кварталах міст.

Повідомляється, що рашисти накрили Бахмут з реактивної артилерії.

На відео видно, як рашистські снаряди падають у різних місцях міста. Окупанти просто накривають спальні райони.

Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).

«Рашисти у відповідь на точкові удари ЗСУ по складах вдарили «килимовим бомбардуванням» по житлових районах Бахмута», –- пишуть в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.



