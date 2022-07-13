Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута (відео)
Рашисти накрили Бахмут з реактивної артилерії
В ніч проти 13 липня 2022 року російські окупанти почали обстрілювати житлові масиви Бахмута. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.
За попередньою інформацією, росіяни у відповідь на атаки по складах удари по житлових кварталах міст.
Повідомляється, що рашисти накрили Бахмут з реактивної артилерії.
На відео видно, як рашистські снаряди падають у різних місцях міста. Окупанти просто накривають спальні райони.
Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).
«Рашисти у відповідь на точкові удари ЗСУ по складах вдарили «килимовим бомбардуванням» по житлових районах Бахмута», –- пишуть в соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.