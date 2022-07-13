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    Новини

    Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута (відео)

    Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута - Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута (відео)
    Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута
    фото: кадр з відео

    Рашисти накрили Бахмут з реактивної артилерії

    В ніч проти 13 липня 2022 року російські окупанти почали обстрілювати житлові масиви Бахмута. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

    За попередньою інформацією, росіяни у відповідь на атаки по складах удари по житлових кварталах міст.

    Повідомляється, що рашисти накрили Бахмут з реактивної артилерії.

    На відео видно, як рашистські снаряди падають у різних місцях міста. Окупанти просто накривають спальні райони.

    Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).

    «Рашисти у відповідь на точкові удари ЗСУ по складах вдарили «килимовим бомбардуванням» по житлових районах Бахмута», –- пишуть в соцмережах.

    Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).

    Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

    Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти гатять по житловим масивам Бахмута (відео)