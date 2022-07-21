Окупанти завезли вибухівку на Запорізьку АЕС
Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин
Російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
«Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.
«Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!», – йдеться у повідомленні.
Енергоатом закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу! А рашистів, як військових, так і з Росатома, – забиратися геть з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодару та взагалі з нашої землі.
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