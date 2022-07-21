Окупанти завезли вибухівку на Запорізьку АЕС

Енергоатом закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога

Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин

Російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.

«Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!», – йдеться у повідомленні.

Енергоатом закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу! А рашистів, як військових, так і з Росатома, – забиратися геть з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодару та взагалі з нашої землі.