Рашисти «подарували» українській армії зенітно-ракетний комплекс «Бук» (фото)

Поруч із цінною знахідкою був і схрон боєприпасів

Учора, 3 квітня, під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук». Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

«Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна «віддячити» їм за трофеї», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині.

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