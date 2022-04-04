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    Події в Україні

    Рашисти «подарували» українській армії зенітно-ракетний комплекс «Бук» (фото)

    На знахідку натрапила група спецпризначенців разом із бійцями руху спротиву - Рашисти «подарували» українській армії зенітно-ракетний комплекс «Бук» (фото)

    На знахідку натрапила група спецпризначенців разом із бійцями руху спротиву

    фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

    Поруч із цінною знахідкою був і схрон боєприпасів

    Учора, 3 квітня, під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук». Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

    Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

    «Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна «віддячити» їм за трофеї», – йдеться в повідомленні.

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    На знахідку натрапила група спецпризначенців разом із бійцями руху спротиву. фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
    На знахідку натрапила група спецпризначенців разом із бійцями руху спротиву. фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
    На знахідку натрапила група спецпризначенців разом із бійцями руху спротиву. фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

    Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині.

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    Теги: росія окупанти війна Бук Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Рашисти «подарували» українській армії зенітно-ракетний комплекс «Бук» (фото)