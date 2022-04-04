Учора ЗСУ підбили повітряний пункт управління рашистів та знищили ще п’ять авіацілей

Ворожий літак-ретранслятор Іл-22 здійснив аварійну посадку в Ростові

Протягом доби 3 квітня Повітряні Сили ЗС України знищили шість одиниць авіації ворога. Про це повідомили на сторінці командування у Facebook.

Учора зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили:

дві крилаті ракети;

один вертоліт;

два літаки (Су-34 та Су-35);

уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

«Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова», – йдеться в повідомленні.

Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Нагадаємо, ворожа авіація сконцентрувалася на одному з напрямків наступу – британська розвідка.

За попередню добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника.

Раніше за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

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