Учора ЗСУ підбили повітряний пункт управління рашистів та знищили ще п’ять авіацілей
Ворожий літак-ретранслятор Іл-22 здійснив аварійну посадку в Ростові
Протягом доби 3 квітня Повітряні Сили ЗС України знищили шість одиниць авіації ворога. Про це повідомили на сторінці командування у Facebook.
Учора зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили:
- дві крилаті ракети;
- один вертоліт;
- два літаки (Су-34 та Су-35);
- уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).
«Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова», – йдеться в повідомленні.
Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
Нагадаємо, ворожа авіація сконцентрувалася на одному з напрямків наступу – британська розвідка.
За попередню добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника.
Раніше за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.