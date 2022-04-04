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    Події в Україні

    Учора ЗСУ підбили повітряний пункт управління рашистів та знищили ще п’ять авіацілей

    Збитий українськими захисниками&nbsp;Су-35&nbsp; - Учора ЗСУ підбили повітряний пункт управління рашистів та знищили ще п’ять авіацілей
    Збитий українськими захисниками Су-35 
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Ворожий літак-ретранслятор Іл-22 здійснив аварійну посадку в Ростові

    Протягом доби 3 квітня Повітряні Сили ЗС України знищили шість одиниць авіації ворога. Про це повідомили на сторінці командування у Facebook.

    Учора зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили:

    • дві крилаті ракети;
    • один вертоліт;
    • два літаки (Су-34 та Су-35);
    • уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

    «Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова», – йдеться в повідомленні.

    Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

    Нагадаємо, ворожа авіація сконцентрувалася на одному з напрямків наступу – британська розвідка.

    За попередню добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника.

    Раніше за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

    Читайте також: Окупанти змінили тактику бойових дій у небі
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Учора ЗСУ підбили повітряний пункт управління рашистів та знищили ще п’ять авіацілей