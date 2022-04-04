  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Під Черніговом звільнені три населені пункти

    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області - Під Черніговом звільнені три населені пункти

    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області

    фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord

    Количівка, Ягідне та Іванівка перейшли під контроль ЗСУ

    У Чернігівській області українські військові звільнили ще кілька населених пунктів. На території йде зачистка, місцевим жителям завозять гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    Так, від ворога звільнили Количівку, Ягідне та Іванівку.

    «Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу», – йдеться в повідомленні.

    Бійці ЗСУ також показали фото розбитої техніки російських окупантів.

    «Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту «прикрашає» трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали», – розповіли в повідомленні.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області. фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord
    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області. фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord
    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області. фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord
    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області. фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord
    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області. фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord
    Розбита техніка військ РФ в Чернігівській області. фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord

    Нагадаємо, оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина військові Україна Facebook окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Черніговом звільнені три населені пункти