Під Черніговом звільнені три населені пункти

Количівка, Ягідне та Іванівка перейшли під контроль ЗСУ

У Чернігівській області українські військові звільнили ще кілька населених пунктів. На території йде зачистка, місцевим жителям завозять гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Так, від ворога звільнили Количівку, Ягідне та Іванівку.

«Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ також показали фото розбитої техніки російських окупантів.

«Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту «прикрашає» трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали», – розповіли в повідомленні.

Нагадаємо, оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом.

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