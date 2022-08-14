Рашисти посилили атаки біля Сіверська, щоб відволікти ЗСУ від наступу на півдні, – ISW

Аналітики вважають, що окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області

Російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні Сили України від наступальних дій на південному напрямку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 13 серпня.

Аналітики дійшли висновку, що ворог може змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу ЗСУ від контрнаступальних дій на півдні.

Як зазначають в ISW, з 6 серпня російські війська, мабуть, згорнули наступальні дії на схід від Сіверська та проводили спорадичні обмежені наземні атаки. Проте з 11 серпня окупанти збільшили кількість наземних атак у районі Сіверська.

«Ці удари, поряд з ударами, що продовжуються в напрямку Бахмута, можуть являти собою спробу відвернути українську техніку й особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки й, можливо, створюють умови для переходу в контрнаступ», – йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Експерти ISW вважають, що рашисти можуть сподіватися змістити як тактичний, так і риторичний акцент із півдня, щоб послабити тиск на свої операції на південному напрямку.

Нагадаємо, що напередодні рашисти намагалися провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, що на Харківщині, однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також повідомлялося, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки й два склади боєприпасів.