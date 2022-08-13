П'ята частина окупантів, залучених до війни в Україні, розгромлена, – Залужний

Активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту

Росія втратила п’яту частину солдат, яких відправила на війну з Україною. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«В черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Україна дуже потребує посилення артилерійського вогню.

Нагадаємо, що на правому березі окупованої Херсонської області російські загарбники на сьогодні залишаються без належного підкріплення. ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Командування покинуло окупантів на правому березі Дніпра, а саме евакуювалось поближче до Криму.

Тим часом, херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи одразу у кількох місцях області. Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.

До слова, триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.