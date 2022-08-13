Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

П'ята частина окупантів, залучених до війни в Україні, розгромлена, – Залужний

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
П'ята частина окупантів, залучених до війни в Україні, розгромлена, – Залужний
Противник несе значні втрати, передусім у живій силі
фото ілюстративне

Активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту

Росія втратила п’яту частину солдат, яких відправила на війну з Україною. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«В черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Україна дуже потребує посилення артилерійського вогню.

Нагадаємо, що на правому березі окупованої Херсонської області російські загарбники на сьогодні залишаються без належного підкріплення. ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Командування покинуло окупантів на правому березі Дніпра, а саме евакуювалось поближче до Криму.

Тим часом, херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи одразу у кількох місцях області. Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.

До слова, триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.  Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

Теги: окупанти Україна росія війна в Україні війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни поховали невідомо кого, щоб отримати гроші
У Росії батьки окупанта похоронили чуже тіло, щоб отримати «гробові» (відео)
Сьогодні, 11:33
Особовий склад окупантів покинули на березі, який часто атакує ЗСУ
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
Сьогодні, 17:32
Причиною вибуху у Маріуполі стала авіабомба, яку невідомі українські партизани підсунули рашистам на пункті прийому металобрухту
Вибух у Маріуполі: як окупанти поплатилися за свою жадібність
Сьогодні, 19:56

Події в Україні

Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)
Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)
П'ята частина окупантів, залучених до війни в Україні, розгромлена, – Залужний
П'ята частина окупантів, залучених до війни в Україні, розгромлена, – Залужний
ЗСУ «приземлили» ще один ворожий безпілотник
ЗСУ «приземлили» ще один ворожий безпілотник
Вибух у Маріуполі: як окупанти поплатилися за свою жадібність
Вибух у Маріуполі: як окупанти поплатилися за свою жадібність
Окупанти вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині
Окупанти вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині
«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
73K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
71K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
41K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
19K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
16K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту