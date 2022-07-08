Рашисти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі

Офіційна причина – ремонтні роботи

Маріупольці залишились повністю без води. Окупаційна «влада» знеструмила всі насосні станції. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

«Окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі прямо зараз. Офіційна причина – ремонтні роботи. Реалії – не витримали електромережі спеки. Робота навіть єдиної насосної неможлива – знеструмлення. Правду звісно не кажуть в голос, але але», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі люди виходять на протести проти окупаційної «влади».

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Як повідомлялося, місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя збільшились вдвічі – у порівнянні з початком травня. Нагадаємо, окупанти вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя .