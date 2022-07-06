Окупанти вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя (відео)

Під виглядом реконструкції Театрального скверу, рашисти розібрали фонтан

Російські загарбники розібрали головний фонтан Маріуполя і вивезли його до Донецька під виглядом реконструкції. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

До окупації фонтан мав такий вигляд

«Під виглядом реконструкції Театрального скверу, рашисти розібрали фонтан. Його сучасні елементи та форсунки відправлені до Донецька. Окупанти повторюють шлях фашистів. Вони так само на другий день окупації демонтували чашу фонтану, скульптурні групи і вивезли це до Німеччини. Такі паралелі вже не викликають жодного подиву. Росіяни відкрито діють за інструкціями Геббельса. Свій шлях вони закінчать так само – на лаві підсудних!» – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.