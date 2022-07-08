У розгромленому Маріуполі неможливо відновити водопостачання – радник мера

Через обстріли більшість комунікацій не підлягають відновленню

Окупаційна влада тимчасово захопленого Маріуполя визнала, що у місті неможливо відновити водопостачання через обстріли водоводу рашистами. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Води немає і не буде. Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливо через знешкодження водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що воронка від російської авіабомби ФАБ-1000 в центрі міста наглядно демонструє, чому неможливо відновити водопостачання.

«Більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років. Яких в окупантів немає», – підкреслив радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Як повідомлялося, місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя збільшились вдвічі – у порівнянні з початком травня. Нагадаємо, окупанти вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя .