У Маріуполі люди виходять на протести проти окупаційної «влади»

Люди вимагають вирішення проблем з водою та електрикою

Посеред вулиць Маріуполя продовжують помирати люди. Жителі вже не витримують і виходять на протести. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Черговий бунт в мікрорайоні «Волонтерівка» Кальміуського району. Люди зібрались в школі з вимогою термінового вирішення проблеми з питною водою, електрикою та транспортним сполученням. Біля трьох тияч людей та щонайменш 200 дітей залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що протестне зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, що намагались в спеку подолати кілометри з Волонтерівки до центру району. Місцева окупаційна «влада» спробувала годувати «завтраками», але у підсумку просто втекла під захистом російських автоматників.

«Людей кинуто на призволяще. Більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають в фільтраційній колонії в Седово, що унемодливлює вирішення проблем власними руками. Спротив наростає», – додав радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Як повідомлялося, місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя збільшились вдвічі – у порівнянні з початком травня. Нагадаємо, окупанти вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя .