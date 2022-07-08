  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Маріуполі люди виходять на протести проти окупаційної «влади»
рус
    Події в Україні

    У Маріуполі люди виходять на протести проти окупаційної «влади»

    Біля трьох тияч маріупольців залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування - У Маріуполі люди виходять на протести проти окупаційної «влади»
    Біля трьох тияч маріупольців залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування
    фото: Петро Андрющенко/Facebook

    Люди вимагають вирішення проблем з водою та електрикою

    Посеред вулиць Маріуполя продовжують помирати люди. Жителі вже не витримують і виходять на протести. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

    «Маріуполь. Черговий бунт в мікрорайоні «Волонтерівка» Кальміуського району. Люди зібрались в школі з вимогою термінового вирішення проблеми з питною водою, електрикою та транспортним сполученням. Біля трьох тияч людей та щонайменш 200 дітей залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування», – йдеться в повідомленні.

    Андрющенко зазначив, що протестне зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, що намагались в спеку подолати кілометри з Волонтерівки до центру району. Місцева окупаційна «влада» спробувала годувати «завтраками», але у підсумку просто втекла під захистом російських автоматників.

    «Людей кинуто на призволяще. Більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають в фільтраційній колонії в Седово, що унемодливлює вирішення проблем власними руками. Спротив наростає», – додав радник мера.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Як повідомлялося, місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя збільшились вдвічі – у порівнянні з початком травня. Нагадаємо, окупанти вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя .

    Читайте також: Волонтер Денис Мінін: Я витягую людей із Маріуполя з однією сумкою, в якій все їхнє життя
    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна водопостачання окупація радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Маріуполі люди виходять на протести проти окупаційної «влади»