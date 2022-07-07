Місця масових поховань під Маріуполем збільшились удвічі: супутникові знімки

Багатьох загиблих маріупольців ховають у траншеях, які викопують на кладовищі

У селищі Старий Крим неподалік Маріуполя може бути поховано понад 15 тис. осіб

Місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя збільшились вдвічі – у порівнянні з початком травня. Такі зміни зафіксував супутник Planet Labs. Ці знімки оприлюднив проект «Радіо Свобода» «Схеми».

За даними міської ради Маріуполя, загалом там може бути поховано більше 15 тис. містян. 29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя.

З моменту окупації міста в таких траншеях масово ховають загиблих мешканців. У порівнянні із супутниковим знімком Planet Labs за 8 травня, місця масових поховань на цьому кладовищі збільшились майже вдвічі.

Знімок масового поховання під Маріуполем від 8 травня

Знімок масового поховання під Маріуполем від 29 червня

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснив це тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, пошкоджених та зруйнованих армією РФ. За його словами, в кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих місцевих жителів. Найчастіше тіла везуть до Старого Криму, де найближче до Маріуполя є кладовище з місцями масових поховань.

«Вони (окупанти – ред.) почали масово розбирати завали, «пригнали» своє так зване «МНС», а там, що не будинок – то могильник. Вчора (5 липня, – ред.) вони «взялись» за наш мікрорайон «Черемушки», приїхали співробітники так званого «МНС», залізли в підвал одного з будинків, а там 100-200 трупів, вони розвернулись і поїхали, сказавши, «не наша справа», оскільки «МНСники» відмовляються займатись тілами загиблих. Далі ними займаються робітники так званих «державних ритуальних послуг» та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза», – сказав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя додав, що зазвичай тіла везуть на кладовище Старого Криму – усіх тих, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на кладовищі.

На тому ж Старокримському кладовищі, за словами радника, тривають поховання містян не лише у викопаних траншеях, але й в окремих могилах. На супутниковому знімку Planet Labs за 29 червня можна помітити їхнє збільшення.

Місця масових поховань у селищі Старий Крим біля Маріуполя збільшились вдвічі у порівнянні з початком травня. Такі зміни зафіксував супутник Planet Labs. Ці знімки публікують журналісти «Схем»https://t.co/737DIuFeeL pic.twitter.com/cbUrJusYVF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 7, 2022

Влада Маріуполя пояснює це тим, що окупанти почали заробляти на приватних ритуальних послугах, пропонуючи поховання загиблого в окремій могилі, а не у місцях масових поховань.

«Поховання коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Але навіть після сплати необхідно буде чекати близько 2 тижнів, тому що з деревиною у Маріуполі зараз проблеми, тож труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини», – пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо три виявлені неподалік Маріуполя місця масового поховання – біля селища Старий Крим, села Виноградне та кладовища селища Мангуш. Згодом супутник зафіксував четверте місце масового поховання у центрі Маріуполя.

Також повідомлялося, що у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Крім цього, відомо, що окупанти планують розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Як відомо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинили опір у приазовському місті майже три місяці.

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