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Ворог вкотре вдарив по Слов’янську: пошкоджені багатоповерхівки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вкотре вдарив по Слов’янську: пошкоджені багатоповерхівки (відео)
Рашисти вночі обстріляли два мікрорайони Слов'янська
скрін з відео

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу Слов’янська немає 

Російські загарбники продовжують атакувати населені пункти Донеччини. Сьогодні вночі під обстріл вкотре потрапив Слов’янськ. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«На жаль, це знову нічні обстріли. Два мікрорайони, серед яких центр з багатоповерховою забудовою», – йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російські загарбники продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють наступ на Слов’янськ.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43750 окупантів, за останню добу 200 рашистів та 12 танків.

Читайте також: Оборона Слов’янська: здачі не буде. Інтерв’ю з головою військово-цивільної адміністрації
Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Донеччина

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